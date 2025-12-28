ABD’li meteoroloji uzmanları, New York’ta üç yıldır görülmeyen yoğunlukta bir kar yağışı yaşandığını açıkladı. Kar yağışının özellikle ulaşım, günlük yaşam ve hava trafiği üzerinde etkili olduğu belirtildi.

Bin 472 Uçuş İptal Edildi

Yetkililerden alınan bilgilere göre, ülke genelinde dün saat 16.00 itibarıyla bin 472 uçuş iptal edildi, 5 bin 500’den fazla uçuş ise ertelendi. En fazla iptal ve ertelemenin, New York ve çevresindeki havalimanlarında yaşandığı kaydedildi.

Hava ulaşımında yaşanan aksamalar nedeniyle birçok yolcu havalimanlarında uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yetkililer, yolculara uçuş bilgilerini kontrol etmeden yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

Valilerden Seyahat Uyarısı

New York Valisi Kathy Hochul, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bölge halkına seslendi. Hochul, kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirterek, vatandaşlardan seyahat planlarını gözden geçirmelerini istedi.

New Jersey Valisi Tahesha Way de sürücülere yönelik uyarılarda bulundu. Way, kar küreme ekiplerinin çalışmalarını rahatça sürdürebilmesi için sürücülerin zorunlu olmadıkça yollara çıkmaması gerektiğini vurguladı.

5 ila 12 Santimetre Kar Bekleniyor

Meteoroloji yetkilileri, New York ve New Jersey genelinde 5 ila 12 santimetre arasında kar yağışı beklendiğini duyurdu. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma riskinin artabileceği uyarısı yapıldı.

Yetkililer, sürücülere kış lastiği kullanmaları, yayalara ise dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Kar yağışının önümüzdeki saatlerde etkisini azaltmasının beklendiği ifade edildi.