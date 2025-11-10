Duran, Sosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Büyük fedakârlıklarla, inançla ve kararlılıkla vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin istikbali için mücadele eden tüm kahramanlarımızı minnetle yâd ediyorum."