Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kennedy Caddesi üzerinde yer alan ve kısa süre önce yeniden yerine takılan “Kızılay” tabelası, sosyal medyada adeta bir akıma dönüştü.

Geçtiğimiz haftalarda yerinden düşen tabelayı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri yeniden monte etti. Ancak bu kez tabela, sadece yön gösteren bir işaret değil, aynı zamanda gençlerin buluşma noktası ve fotoğraf durağı haline geldi.

Akşam saatlerinde tabelanın önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Gençler, tabelanın altında fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşıyor. Paylaşımlarda “Kızılay hatırası” etiketiyle binlerce gönderi paylaşılırken, bazı kullanıcılar esprili notlarla tabelayı “Ankara’nın yeni simgesi” ilan etti.

Kennedy Caddesi’nden geçen vatandaşlar, tabelanın önündeki kalabalığı görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Çevredeki esnaf ise “Her akşam burası dolup taşıyor, artık herkes fotoğraf çektirmeye geliyor” diyerek durumu gülümseyerek anlatıyor.

ABB’nin yeniden yerine monte ettiği tabela, kısa sürede Ankara’nın en popüler fotoğraf noktalarından biri haline geldi.