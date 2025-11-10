Denizli’nin Baklan ilçesine bağlı Boğaziçi (eski adıyla Çalkebir) Köyü, 10 Kasım öncesi örnek bir projeyle gündeme geldi. Çalkebir Kültür ve Dayanışma Derneği’nin girişimiyle hayata geçirilen projede köydeki her evin duvarına Atatürk portresi yapıldı.



Derneğin kurucu başkanı Ahmet Akbay, fikrin doğuşunu ve köylülerin gösterdiği ilgiyi anlatarak, “Köyümüzde her eve Atatürk resmi benim fikrimdi. Bu düşünce kısa sürede herkes tarafından sevildi. Cumhuriyetimizin 102. yılına ve Atatürk’ü Anma Günü’ne özel olarak, Atatürk’e olan sevgimizi kalıcı bir sanat projesiyle göstermek istedim.” dedi

Akbay, Atatürk’ün “Sanat, milletlerin hayat damarlarından biridir” sözünden ilham aldığını belirterek, “İlk başta köylüler biraz tedirgindi. Acaba yaptırsak mı diye düşünenler oldu. Ancak ilk portreler yapıldıkça herkes sırasını beklemeye başladı. Evlerinde sıva olmayan duvarlar bile bu proje için yenilendi. Hep birlikte köyümüzü Atatürk’ün gülümsemesiyle aydınlattık.” diye konuştu

Projede yer alan portreler, genç ressam Emirkan Yolcu tarafından çizildi. Yolcu’nun fırçasından çıkan Atatürk portreleri, köyün dört bir yanını süsledi. Akbay, “Atatürk sevgisini sadece sözle değil, sanatla da anlatmak istedik. Yaptığımız bu çalışma umarım tüm Türkiye’ye örnek olur.” ifadelerini kullandı

2019 yılında kurulan Çalkebir Kültür ve Dayanışma Derneği, Boğaziçi Köyü’nde daha önce de Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamalarında sahne kurarak büyük bir etkinlik düzenlemişti. Akbay, “Bu yıl ise Cumhuriyetimizin 102. yılı ve 10 Kasım’da Atatürk’ü anmanın en güzel yolunun sanatla olacağına inandık.” dedi

Harf Devrimini Anlatan Portre Çizildi!

Projede ayrıca köyün yetiştirdiği ilk öğretmenlerden ve yazar Necati Girgin’in evine, Atatürk’ün harf devrimini anlatan bir portresi çizildi. Akbay, “Necati Girgin hocamız köyümüz için çok kıymetli bir isimdi. Onu da bu proje içinde yaşatmak istedik.” dedi

Boğaziçi sakinleri, her sabah evlerinin duvarındaki Atatürk portresine bakarak güne başlamaktan gurur duyduklarını ifade etti. Köy halkı, “Her evde Atatürk’ün yüzünü görmek bize güç veriyor. Bu proje sadece bir resim değil, bir vefa göstergesi.” sözleriyle duygularını dile getirdi