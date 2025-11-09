Ekonomistlere göre 2026’da asgari ücrete yüzde 25 ile 35 arasında zam gelmesi en güçlü ihtimal. Şu anda 22 bin 104 TLolan asgari ücret bu oranlarda artarsa maaş şöyle olacak:

%25 zam olursa: 27.630 TL

%28 zam olursa: 28.294 TL

%31 zam olursa: 28.956 TL

%33 zam olursa: 29.398 TL

%35 zam olursa: 29.841 TL

Kararı Kim Veriyor?

Asgari ücreti belirleyen kurul, Aralık ayında bir araya geliyor. Masada hem işçi hem işveren hem de devlet temsilcileri bulunuyor. Toplantılarda enflasyon, geçim şartları ve işverenlerin maliyeti gibi konular değerlendiriliyor.

Gözler Yıl Sonunda

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yükseltmesi, zam beklentilerini de artırdı. Uzmanlar, Aralık ayında yapılacak toplantıdan sonra yeni rakamın açıklanacağını söylüyor.

Yani milyonlarca çalışan için geri sayım başladı: 2026’da asgari ücretin en az 27 bin TL’nin üzerinde olması bekleniyor.