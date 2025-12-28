1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeyle birlikte, 200 bin TL ve üzerindeki EFT, havale ve FAST işlemlerinde işlem gerekçesinin açıkça belirtilmesi zorunlu olacak. Açıklama girilmeden para transferi yapılamayacak.

Yeni uygulama kapsamında, yüksek tutarlı para gönderimlerinde “ödeme”, “transfer” ya da “borç” gibi genel ifadeler yeterli sayılmayacak. Bankalar, gönderilen paranın hangi amaçla aktarıldığını net şekilde yazılmasını isteyecek.

Bankalar sistemi otomatik durduracak

Belirlenen tutarın üzerindeki işlemlerde açıklama alanı boş bırakıldığında ya da yetersiz görüldüğünde sistem transferi otomatik olarak durduracak. Kullanıcı, açıklamayı tamamlamadan işlemi onaylayamayacak.

Yüksek tutarlara ek yükümlülük

Düzenleme sadece 200 bin TL ile sınırlı kalmıyor. Daha yüksek meblağlı transferlerde ek bildirim ve belge talebi de gündeme geliyor. Amaç, büyük para hareketlerinin daha yakından izlenmesi.

Neden bu adım atıldı?

Uygulamanın temel hedefi;

Kayıt dışı para hareketlerini azaltmak

Yüksek tutarlı transferleri izlenebilir hale getirmek

Finansal sistemde şeffaflığı artırmak

Yeni sistem, bireysel kullanıcıların yanı sıra şirketleri ve ticari hesapları da kapsayacak.

1 Ocak’tan sonra ne olacak?

200 bin TL üzeri para göndermek isteyen herkes, artık “neden gönderiyorum?” sorusuna net bir yanıt vermek zorunda kalacak. Aksi halde EFT ya da havale işlemi gerçekleşmeyecek.