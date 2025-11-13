Dünya gündemini belirleyen fotoğrafların gönderildiği yarışmanın 2026 başvuruları başladı. Yalnızca 'www.istanbulphotoawards.com' adresinden çevrim içi olarak başvuru alınan yarışmaya son başvuru tarihi, 9 Ocak 2026 olarak belirlendi.

Bu yıl içerisinde çekilen ve haber değeri taşıyan fotoğraflarla başvurulabilecek yarışmada, toplamda 58 bin dolar ödül dağıtılacak. Dünya genelindeki önemli yarışmalar arasında gösterilen etkinliğe, her yıl yaklaşık 20 bin fotoğraf gönderiliyor. Yalnızca profesyonel fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmaya başvuru için bir basın kuruluşuna bağlı olma şartı gözetilmiyor.

10 kategoride başvuru yapılabilecek

Yarışma kapsamında 'Tekil Haber', 'Seri Haber', 'Tekil Spor', 'Seri Spor', 'Tekil Doğa ve Çevre', 'Seri Doğa ve Çevre', 'Tekil Portre', 'Seri Portre', 'Tekil Günlük Yaşam' ve 'Seri Günlük Yaşam' başlıklarındaki 10 kategoride başvuru yapılabiliyor.

'Yılın Fotoğrafı' ödülü 'Tekil Haber' kategorisinde birinci olan fotoğrafa verilecek ve fotoğrafı çeken foto muhabiri 6 bin dolar ödül kazanacak. Kategori birincilerine 3 bin, ikincilerine 1500, üçüncülerine ise 1000'er dolar ödül takdim edilecek.

Her yarışmacının tüm kategorilerde başvuru yapma hakkı bulunuyor ve gönderilen fotoğraflarda yayınlanmış olma şartı aranmıyor.

Fotoğrafçıların kişisel bilgileri ve fotoğrafa dair detaylar konusunda doğru bilgi aktarma sorumluluğu bulunan yarışmanın başvuru şartlarına dair geniş bilgiye 'istanbulphotoawards.com'dan ulaşılabilir.

Yarışmanın kazananları her yıl olduğu gibi fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan uluslararası jüri tarafından gelecek yıl mart ayında belirlenecek.

Toplam ödülü 58 bin dolar olan yarışmada, jüri üyeleri gönderilen fotoğrafları teknik yeterlilik, perspektif, hareket, duygu gibi birçok farklı açıdan değerlendirecek.

Geçmiş yıllarda ödül alan fotoğraflar, sergiler, fotoğraf albümleri ve jüri üyelerine dair bilgiler de yarışmanın resmi web sitesinde yer alıyor.

Muhabir: Aişe Hümeyra Akgün