Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çankaya Yukarı Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı devam eden Bahçelievler Semt Hali ve Sosyal Yaşam Merkezi projesinde sona yaklaşıyor. Merkez tamamlandığında sadece pazar alanı olarak değil, aynı zamanda çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütülebileceği bir mekan olarak hizmet verecek.

Toplam 18 bin 856 metrekare kapalı alan

4 bin 184 metrekarelik alana inşa edilen merkez, 18 bin 856 metrekare kapalı alan üzerine kurulacak. Yapı; 3 bodrum kat, zemin kat, 3 normal kat ve çatı katından oluşacak. Bodrum katlarda 132 araçlık otopark, 22 motosiklet otoparkı ve sığınak yer alacak. 1’inci bodrum katta ise kapalı pazar alanı, zabıta noktası, mescitler, teknik mahaller ve gündüz bakımevi bulunacak.

Kültür, sanat, spor ve eğitim alanları

Zemin katta 22 adet ticarethane ile çocuklar için kreş ve bakımevi planlanıyor. 1’inci katta sanat galerisi, semt müzesi, sergi salonu, kütüphane, spor alanları, atölyeler ve derslikler yer alacak. 2’nci katta 362 kişilik konferans salonu, sahne, gençlik merkezi, kulüp ve seminer odaları, inovasyon merkezi, etüt salonları ve idari birimler bulunacak.

Doğayla iç içe sosyal alanlar

3’üncü katta fuaye alanı, teraslar, semt meclisi, toplantı salonları, idari ofisler, kafe ve bahçe alanları planlandı. Çatı katında ise seyir terası, oturma alanları, yeşil peyzaj düzenlemeleri, bostan ve kent bahçesi ile farklı sosyal aktiviteler için alan oluşturulacak.