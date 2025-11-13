Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşları, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait A400M askeri kargo uçağıyla Türkiye’ye ulaştırıldı.
TSK’nın C-130 uçağı enkazında yürütülen arama-kurtarma çalışmaları sonucunda bulunan askerlerin naaşları, adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından A400M uçağına nakledildi.
Tiflis’ten havalanan uçak, Mürted Hava Meydanı’na iniş yaptı. Burada ambulanslarla alınan şehitlerin naaşları, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
Kaynak: AA