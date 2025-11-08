ATV’nin salı akşamları ekrana gelen dizisi “Gözleri KaraDeniz” setini İstanbul’dan Rize’ye taşıdıktan sonra senarist kadrosunda flaş bir değişikliğe sahne oldu. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrollerini paylaştığı diziyi üçüncü bölümden itibaren kaleme alan Gamze Arslan ve Cenk Boğatur, projeden ayrılma kararı aldı.

Yaratıcı süreçte yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle diziden kendi istekleriyle ayrılan iki senaristin yerine hangi isimlerin geleceği ise henüz netlik kazanmadı. Dizinin senaryo danışmanlığını yürüten Ali Can Yaraş’ın yönetiminde, yeni senarist kadrosunun belirlenmesi bekleniyor.