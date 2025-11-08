Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada M.A.Y. isimli şahsın pompalı tüfekle ateş açması sonucu O.D. yaşamını yitirdi.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Sahabiye Mahallesi Bor Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre M.A.Y. ile O.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y., yanında bulunan pompalı tüfekle O.D.’ye ateş etti.

Saçmaların isabet etmesiyle ağır yaralanan O.D., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen O.D. hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan M.A.Y.’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.