Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki 20'ye yakın aracın lastikleri patlatıldı. Araç sahipleri polise ihbarda bulunurken, lastikleri patlattığı belirlenen kişi masrafları karşılama sözü verdi.

Bölgeye gelen tamirci patlayan lastikleri yenileri ile değiştirdi, araç sahipleri ise şikayetçi olmadı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarşı Mahallesi Damlataş Caddesi'ne park halindeki birçok aracın sahibi sabah saatlerinde lastiklerinin patlatıldığını gördü. Araç sahiplerinin ihbarı ile gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Yapılan inceleme sonucu kimliği açıklanmayan kişinin gece yarısı araçların lastiklerini patlattığı belirlendi. 20'ye yakın araç sahibine avukatı aracılığı ile ulaştığı öğrenilen kişinin, masrafları karşılama sözü verdiği, araç sahiplerinin de şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Bunun üzerine bölgeye gelen tamirci, araçların lastiklerini yenileri ile değiştirmek için hummalı çalışma içine girdi.

Mağdurlardan Onur Tüzün, 'Gece olmuş, haberimiz yoktu. Sabah kızımı doktora götürecektim. Geldim lastikler inmiş. 20'ye yakın aracın lastiklerini indirmişler. Garip bir olay. Mecburen kızımı taksiyle götürdük. Dönüşte de polise gittik. Herhalde yakalanmış. Avukatlar ilgilendi, şimdi hallediyorlar. Lastikleri değiştiriyorlar. Şikayetçi olmadık zaten. İyi niyetli yaklaştılar, biz de iyi niyete karşılık verdik. Şikayetçi olmayız' diye konuştu.