CHP Genel Başkanı Özgür Özel haftalık grup toplantısında ülkenin genel sorunlarını dile getirdi. Özgür Özel, konuşmasına Kubilay’ın şehadetinin 93'üncü yılında Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki anarak başladı.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın kaybından büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

ÖZEL'DEN MANSUR YAVAŞ'A

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’ndan sonra, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın hedef haline getirildiğini, Melih Gökçek döneminde verilen inşaat emsallerini düşürdüğü için soruşturma açıldığını belirterek “Mansur Yavaş'ın alnından öpüyorum. Bütün vatandaşlarımızı, başkentimizi bu yamyamlardan kurtarıp Mansur Yavaş'a teslim eden, o oyları veren herkesin alnından öpüyorum “dedi.

Mansur Yavaş hakkında açılan soruşturmaya neymiş diye bir bakınca insan gerçekten gurur duyduğunu söyleyen Özgür Özel “Mansur anlından öpüyorum” diye konuştu.

Özgür Özel şunları söyledi :”Ankara'yı parsel parsel satan Melih Gökçek döneminde İncek’te 90 hektarlık alan için fahiş inşaat emsalleri verilmiş. Fahiş! Kendisi görevden el çektirilince yerine gelen Mustafa Tuna -Allah’ı var AKP ile uyumsuzluk derecesinde dürüst bir insandı, zaten bir daha aday da yapmadılar- yerine gelen Mustafa Tuna döneminde yapılan plan değişikliğiyle inşaat emsalleri düşürülmüş. Mansur Yavaş döneminde de aynı bu şekilde haksız yere verilen, olmadık ilişkilerle verilen bu emsallere karşı direnilmiş ve o katlar verilmemiş. Kazanılmış hak kararı alanlar başvurular falan yapmışlar, suç duyurusunda bulunmuşlar. Mansur Yavaş'ın suçu; Melih Gökçek'in rantta açtığı, fahiş emsal verdiği yerlerde bu yapılaşmaya izin vermeme suçu. Alnından öpüyorum başkanım, alnından!

Bu Mansur Yavaş'ı ben alnından öptüm ya partimiz adına… Ben bütün vatandaşlarımızı, başkentimizi bu yamyamlardan kurtarıp Mansur Yavaş'a teslim eden, o oyları veren herkesin alnından öpüyoruz, herkesin.”

“2026’DA İKTİDAR VADEDİYORUM”

Özgür Özel 2025 yılı AKP’nin artık siyaseten tükenen yılı olduğunu, darbeye karşılık mücadeleyi seçtiklerini, teslim olmadıklarını belirterek “Yerimizde oturmadık, partide oturmadık. Hep birlikte ayağa kalktık ve 9 ayda 76 tane eylem yaptık. Yarın 77’ncisi Kağıthane'de. Yaz gelirken, nisan mayıs iyi de bu yazın nasıl olacak, her çarşamba İstanbul'da eylem dediler. Üniversiteler kapandı öğrenciler gitti dediler. Hava 42 derece oldu dediler. Millet tatilde memlekette dediler. Bu sıcakta kimse gelmez dediler. İstanbul'da milyonlar kendi iradelerine sahip çıktı. 42 derecede Sancaktepe'yi dolduranları da, geçtiğimiz hafta tir tir titrerken Çatalca Meydan’dan ayrılmayanları da… Yarın ki bir kez daha göstereceğiz hiçbir yer AK Parti'nin değil, artık her yer ve Kağıthane de milletin kalesidir!

Aralığın sonunda dondurucu soğukta darbeye direnenlere selam olsun! AK Parti yazın serin, kışın sıcak salonların partisidir; Cumhuriyet Halk Partisi meydan meydan büyüyenlerin partisidir!

2026’da sizlere umut, mücadele ve iktidar vadediyorum! Endişesi olan var mı? Hiç meydanların salona yenildiğini gördünüz mü? Meydanlar kazanır, millet kazanır, halk kazanır, biz kazanacağız” diye konuştu.