Nevşehir’in 2000 Evler Mahallesi Şehit Musa Taşdemir Sokak’ta yaşayan Şeyma K., telefonla aramalarına cevap vermemesi üzerine eşi Celal K. tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İş yerinden izin alarak eve gelen Celal K., kapının arkasında anahtar bulunmaması nedeniyle çilingir çağırdı. Kapının açılmasının ardından eve giren polis ve sağlık ekipleri, hamile kadını hareketsiz halde buldu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne karnındaki bebeği kurtarmak için Şeyma K., Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen bebeğin de yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Evde yapılan ilk incelemede kombide doğal gaz kaçağı saptandı. Şeyma K.’nin cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.