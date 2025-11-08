Merkez Bankası, Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Türkiye’de faaliyet gösteren Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para ve Hizmetleri A.Ş. ve **Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.**nin faaliyet izinlerini iptal etti.

Yayımlanan tebliğe göre, söz konusu ödeme ve elektronik para kuruluşlarının izin iptalleri resmiyet kazanmış oldu. Karar, bankacılık ve finans sektörü düzenlemeleri kapsamında Merkez Bankası tarafından alınan denetim ve değerlendirme süreçlerinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Faaliyet izni iptal edilen şirketler, Türkiye’de elektronik para ve ödeme hizmetleri sunma yetkisini kaybetmiş oldu. Bu kararın, kullanıcılar ve yatırımcılar üzerinde doğrudan etkileri olabileceği, ilgili şirketlerin müşterilerine bilgi ve yönlendirme sağlamalarının önem taşıdığı belirtiliyor.

Merkez Bankası, geçmişte de finansal istikrar, müşteri güvenliği ve düzenleyici uyum konularında faaliyet izinlerini değerlendirme yetkisini kullanarak sektörde şeffaflığı ve güveni sağlamayı hedefliyor. Bu adım, Türkiye’de ödeme sistemleri ve elektronik para piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.