atv’nin yeni dizisi “Yabancı Gelin Liliyar”, yapımcılığını Baba Yapım’ın üstlendiği ve yönetmenliğini Ali Balcı’nın yapacağı projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce “Bahtiyar Ölmez”, “Başım Belada” ve “Kimse Bilmez” dizilerini hayata geçiren Baba Yapım, yeni dizisiyle de dikkat çekmeyi hedefliyor.

Dizinin sete Aralık ayında çıkması, yayın hayatına ise Ocak ayında başlaması planlanıyor. Projede ilk kesinleşen isim ise usta oyuncu Fikret Kuşkan oldu. Kuşkan, dizide güçlü bir iş insanı olan Umur Karanoğlu karakterine hayat verecek.

Başrol için arayış sürüyor

“Yabancı Gelin Liliyar” için, gerçek adı Liliana olan Londralı aktivist Lilly karakterini canlandıracak 20’li yaşlardaki başrol oyuncusu aranıyor. Dizinin başrolü için kısa süre önce Sıla Türkoğlu’na teklif götürüldüğü ancak genç oyuncunun teşekkür ederek teklifi kabul etmediği öğrenildi.