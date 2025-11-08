Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış töreninde Türkiye’yi milli sporcular temsil etti. Al-Janadriyah Hipodromu’nda yapılan törende Türk bayrağını milli voleybolcu Dilay Özdemirve milli yüzücü Kuzey Tunçelli taşıdı.

Tören öncesinde Riyad’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuların kaldığı “sporcular köyü”nü ziyaret ederek sporcularla sohbet etti ve durumları hakkında bilgi aldı. Bakan Bak, açılış töreninde de sporcuları yalnız bırakmadı. Törene ayrıca TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye’nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler de katılarak milli sporculara destek verdi.

Türkiye, oyunlarda 20 farklı spor dalında mücadele edecek ve toplamda 110 kadın, 102 erkek olmak üzere 212 milli sporcu madalya arayacak. Sporcular, atletizm, para atletizm, basketbol (3x3), boks, eskrim, e-spor, güreş, halter, para halter, hentbol, ju-jitsu, judo, karate, masa tenisi, muaythai, tekvando, duatlon, voleybol, wushu ve yüzme dallarında yarışacak.

Oyunlarda, ISSA üyesi 57 ülkeden 3 bin 500 sporcu, 24 branşta madalya mücadelesi verecek. 6. İslami Dayanışma Oyunları, 21 Kasım’da düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.