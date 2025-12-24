Çiğdemim Derneğinin, kentin kültürel mirasını görünür kılmak ve Ankaralıların kendi şehirlerine dair yazılı belleğe erişimini güçlendirmek amacıyla Oğuz Tansel Semt Kütüphanesi’nde bulunan kitaplardan oluşan “Ankara Kitapları Sergisi” açıldı.

Sergi, Ankara’nın tarihi, kültürü, mimarisi, edebiyatı, kent hafızası ve toplumsal yaşamı üzerine yayımlanmış eserlerden oluşan özel bir seçki sunuyor. Ankara’ya dair klasikleşmiş başvuru kitaplarından güncel araştırmalara, anı kitaplarından fotoğraf albümlerine, kent planlama çalışmalarından çocuklara yönelik yayınlara kadar geniş bir yelpaze ziyaretçilerle buluşacak.

Amaç, Ankara’nın geçmişiyle bugünü arasında bir köprü kurmak.

Çiğdemim Derneği, bu sergiyle birlikte hem kütüphane koleksiyonundaki Ankara kitaplarını görünür kılmayı hem de Ankaralıların kendi kentleri üzerine düşünme, araştırma ve paylaşma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor. Sergi, mahalle sakinlerini, araştırmacıları, öğrencileri ve Ankara meraklılarını aynı çatı altında buluşturan bir kent belleği etkinliği niteliği taşıyor.

Serginin açılışını gerçekleştiren ve sergiyi gezen Mansur Yavaş Ankaralılara Ankara ve Cumhuriyet kitapları ve fotoğrafları ile belgelerden oluşacak bir merkezi açmayı planladıklarını söyledi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen sergi açılışından sonra Araştırmacı-Yazar-Gezgin Timur Özkan tarafından “Her Ankaralının Okuması Gereken 111 Ankara Kitabı” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Çiğdemim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Fethi Aksoy “Çiğdemim Derneği olarak bizler, mahallemizden başlayarak kente, kültüre ve toplumsal belleğe sahip çıkmayı çok önemsiyoruz. Bu sergi de tam olarak bu anlayışın bir ürünü. Çünkü biliyoruz ki; kentini tanıyan, geçmişini bilen toplumlar geleceğini daha sağlam kurar” dedi

Ankaralılar 27 Aralık tarihine kadar açık kalacak sergiyi 11.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.