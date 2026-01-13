Müzikseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen konser, 05 Şubat 2026 Perşembe günü saat 19.30’da, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Etkinlik, ücretsiz olarak izlenebilecek.

Türkülerle Kültürel Yolculuk

Cumhuriyet Korosu’nun kadın ve erkek koristlerinden oluşan geniş kadrosu, Anadolu’nun dört bir yanından derlenen unutulmaz türküleri çok sesli koro düzenlemeleriyle seslendirecek. Konserde, halk müziğinin duygusu ve toplumsal bellekteki yeri müzik aracılığıyla yeniden hatırlatılacak.

Geniş Katılımlı Koro Kadrosu

Kadın ve erkek koristlerden oluşan kalabalık koro kadrosuyla sahne alacak olan Cumhuriyet Korosu, disiplinli çalışmaları ve repertuvar seçimiyle dikkat çekiyor. Konserin sunumunu Semra Binici ve D. Burhan Binici üstlenirken, tasarım H. Yavuz Öztok imzası taşıyor.

Ankara’da Ücretsiz Kültür-Sanat Etkinliği

Ankara’da kültür ve sanat etkinliklerine katkı sunmayı amaçlayan konser, Mamak Cad. No: 76/A Mamak / Ankara adresindeki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Etkinlik, her yaştan müziksevere açık olacak.