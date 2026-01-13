Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçeler şöyle:

Gümüşhane (Genel)

Tunceli (Genel)

Erzincan (Genel)

Şırnak : Merkez, Beytüşşebap ve Uludere

Ordu : Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey

Giresun: Alucra, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere

Taşımalı Eğitime Ara Verilen İlçeler

Bazı il ve ilçelerde ise sadece taşımalı eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamalara göre:

Yozgat (taşımalı eğitim)

Sivas: Koyulhisar, Gürün, Kangal, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Kamu Çalışanlarına İdari İzin

Kar tatili ilan edilen yerlerde;

Malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları

Hamile kamu çalışanları

Çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul veya özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları

14 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacak.

Gözler Valiliklerin Yeni Açıklamalarında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, kar yağışının bazı bölgelerde etkisini artırması bekleniyor. Bu nedenle kar tatili kararlarının gün içinde güncellenebileceği belirtilirken, öğrenciler ve velilerin valiliklerin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri önem taşıyor.

Kar tatiliyle ilgili yeni gelişmeler oldukça haber güncellenecektir.