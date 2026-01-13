Sarı-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, Jasikevicius’un takımın başında elde edilen tarihi başarılarda önemli pay sahibi olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu sezon da büyük hedefler doğrultusunda yoluna devam eden Fenerbahçe Beko’nun, deneyimli başantrenörle 3 yıllık yeni bir anlaşmaya vardığı belirtildi.

Kulüp açıklamasında, yapılan anlaşmanın hem Fenerbahçe Beko’ya hem de Sarunas Jasikevicius’a hayırlı olması temennisinde bulunulurken, Litvanyalı çalıştırıcıya zaferler ve şampiyonluklarla dolu sezonlar dilendi.