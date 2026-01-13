TFF Hukuk Müşavirliği’nin sevk raporuna göre, 10 Ocak 2026 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş.–Fenerbahçe A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında Galatasaray taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle sarı-kırmızılı kulüp PFDK’ya gönderildi. Sevk, Süper Kupa Müsabakaları Statüsü’nün 10. maddesi ile Futbol Disiplin Talimatı’nın 52 ve 46. maddeleri kapsamında gerçekleştirildi.

Ayrıca Galatasaray futbolcusu Mario Rene Junior Lemina, maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer alan hakaret içeren ifadeler nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi.

Fenerbahçe Cephesi de PFDK’da

Aynı müsabakada Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebiyle Fenerbahçe A.Ş. de Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi ve Süper Kupa Müsabakaları Statüsü’nün 10. maddesi kapsamında PFDK’ya sevk edildi.

Fenerbahçe futbolcusu Jhon Jader Duran Palacios, sosyal medya paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketgerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak disipline gönderilirken, Jayden Quinn Oosterwolde ise paylaşımındaki hakaret nedeniyle 41. madde kapsamında PFDK’ya sevk edildi.

Gözler PFDK Kararlarında

Süper Kupa finalinin ardından yapılan sevkler sonrası, PFDK’nın Galatasaray, Fenerbahçe ve futbolcular hakkında vereceği kararlar futbol kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.