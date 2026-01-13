Rubio açıklamasında, bu kararın ABD Başkanı Donald Trump’ın liderliği altında alındığını belirterek, söz konusu yapılanmaların ABD vatandaşları ve ulusal güvenlik için tehdit oluşturduğunu ifade etti. ABD’nin, bu yapıların kapasite ve operasyonlarını ortadan kaldırmayı hedeflediği vurgulandı.

Paylaşımda ayrıca, terör örgütü olarak tanımlanan bu yapılanmaların faaliyetlerinin engellenmesine yönelik adımların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Açıklamaya, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın (state.gov) resmi açıklamasına yönlendiren bir bağlantı da eklendi.

Karar, Orta Doğu’daki siyasi ve güvenlik dengeleri açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirilirken, uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı.

Today, we are designating the Lebanese, Egyptian, and Jordanian chapters of the Muslim Brotherhood as terrorist groups. Under President Trump's leadership, the United States will eliminate the capabilities and operations of Muslim Brotherhood chapters that threaten U.S. citizens… Yoon hakkında idam talebi İçeriği Görüntüle January 13, 2026