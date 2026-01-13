Kurul, Galatasaray A.Ş.’nin 05.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş.-Trabzonspor A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle, Futbol Disiplin Talimatı’nın (FDT) 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Fenerbahçe A.Ş., 06.01.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.-Samsunspor A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, Süper Kupa Müsabakası Statüsü’nün 10/D-3. maddesiuyarınca 500 bin TL para cezası aldı. Aynı karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri kapsamında 440 bin TL para cezası daha verildi.

Samsunspor A.Ş. de aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, Süper Kupa Müsabakası Statüsü’nün 10/D-3. maddesi uyarınca 500 bin TL para cezası ile cezalandırıldı. Ayrıca Samsunspor sporcusu Antoine Makoumbou, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi gereğince 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.

PFDK kararları, Kurul Başkanı Av. Başbuğ Pınarbaşı imzasıyla kamuoyuna duyuruldu.