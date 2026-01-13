Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, JASAT ekipleri kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Dün yürütülen operasyonlar sonucunda, farklı suçlardan aranan 45 hükümlü gözaltına alındı.

Ağır Suçlardan Hükümlüler de Yakalandı

Yakalanan kişiler arasında, çeşitli ağır suçlardan uzun süreli hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı bildirildi. Buna göre;

M.T. : Hırsızlık suçundan 18 yıl 11 ay hapis

Y.A. : Çocuğun cinsel istismarı suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün hapis

G.A. : Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 13 yıl 9 ay hapis

S.T. : Aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis

Ü.A.: Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan 10 yıl hapis cezası

bulunan hükümlüler de operasyon kapsamında yakalandı.

Sincan Cezaevi’ne Teslim Edildiler

JASAT ekiplerince yakalanan 45 hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.