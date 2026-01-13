Trump paylaşımında, “İranlı vatanseverler, protestolara devam edin, kurumlarınızı ele geçirin” ifadelerini kullanarak İran’daki eylemlere açık destek verdi.

“Şiddet Uygulayanlar Hesap Verecek”

ABD Başkanı Trump, protestoculara yönelik şiddet uygulayanların kayıt altına alınmasını isteyerek şu ifadeleri kullandı:

“Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Onlar büyük bir bedel ödeyecek.”

Trump’ın bu sözleri, İran’daki güvenlik güçlerine yönelik sert bir mesaj olarak değerlendirildi.

İran’la Görüşmeler Askıya Alındı

Trump, protestoculara yönelik şiddet sona erene kadar Tahran yönetimiyle masaya oturmayacağını da açıkladı. ABD Başkanı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle olan tüm görüşmeleri iptal ettim.”

“MIGA” Mesajı Dikkat Çekti

Trump, açıklamasını “Yardım yolda” sözleriyle tamamlarken, kendi seçim sloganı olan **“MAGA”**ya atıfta bulunarak bu kez “MIGA” (Make Iran Great Again – İran’ı Yeniden Büyük Yapın) ifadesini kullandı.

Trump’ın açıklamaları, ABD–İran ilişkilerinde tansiyonun yeniden yükseldiği şeklinde yorumlanırken, İran’daki protestolar ve Washington’un tavrı uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.