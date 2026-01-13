Bakan Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, ağabeyi ve amcasıyla Adalet Bakanlığı’nda bir araya geldiklerini belirtti. Görüşmede aileye yürütülen soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin kapsamlı bilgi verildiğini ifade etti.

“Soruşturma Titizlikle ve Çok Yönlü Yürütülüyor”

Yılmaz Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ailemizin yaşadığı acıyı bir kez daha paylaştık, yürütülen soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin kendilerini kapsamlı şekilde bilgilendirdik. Rojin evladımızın ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, ilk andan itibaren titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.”

Tunç, soruşturma kapsamında uzmanlık gerektiren tüm incelemelerin gecikmeksizin yapıldığını, ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde hareket edildiğini ve sürecin her aşamasının hassasiyetle ele alındığını vurguladı.

“Acılı Ailenin Yanındayız”

Adalet Bakanı Tunç, açıklamasının devamında Kabaiş ailesinin yanında olduklarını belirterek şu mesajı verdi:

“Acılı ailemizin her zaman yanında olacağız. Gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için gereken her adımı eksiksiz şekilde atmaya devam edeceğiz.”

Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülürken, kamuoyu sürece ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.