Genç Medyacılar Derneği (GMD) Genel Başkanı Umut Emre Çınar; “Halkımızın haber alma hakkını sağlamak için gece gündüz demeden sahada olan; asgari ücretlinin, memurun ve emeklinin sorunlarını kamuoyuna taşıyan basın mensuplarımız da geçim sıkıntısının içerisinde çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

GMD Genel Başkanı Çınar, basın mensuplarının emeklerinin karşılığını alamadığını ve geçinmekte zorlandığını söyledi. Başkan Çınar; “Yazın kavurucu sıcakta, kışın yağmur ve kar yağışının altında sahada olan, memleket millet meselelerini kamuoyuna duyuran basın mensuplarımız, yaşadığı itibar kaybının yanında eriyen maaşlar sonucu geçinmekte zorlanıyor. Geçinemedikleri için meydanlarda eylem yapan; memurların, kamu işçilerinin ve emeklilerin sesini duyurmak için orada olan, sorunlarını dile getirmeleri için mikrofon uzatan, gazetelerinde haber yapan basın mensuplarımız, açlık sınırının biraz üstünde, yoksulluk sınırının ise çok altında bir ücrete çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“Geçim sıkıntısının yanında bir işsiz kalma korkusu var”

Açıklamalarına devam eden GMD Genel Başkanı Çınar; “Basın mensuplarımız ayrıca, geçim derdinin yanında bir de işsiz kalma korkusuyla yaşıyor. Her geçen gün daralan, ekonomik krizden etkilenerek kapanan ya da küçülmeye giden basın-medya kuruluşları yıllarını vermiş büyüklerimizin işsiz kalmasına ya da bu hayalle öğrenim görmüş gençlerimizin umutlarını kaybetmesine neden oluyor. Son günlerde özellikle konvansiyonel medyada tartışılan, her konuya aynı kişilerin yorum yapma durumunu, biz GMD olarak çok önceden dile getirmiştik. Bunun basın-medya sektörüne fayda sağlamayacağını ifade etmiştik. Şimdi yaşananlara baktığımızda, üzülerek haklı olduğumuzu görüyoruz” dedi.

“Basın meslek odası şart”

Basın-medya sektöründe yaşanan sorunların, çözümünün basit olduğunu da ifade eden Genç Medyacılar Derneği Genel Başkanı Umut Emre Çınar; “Yıllardan beri, dilimiz döndüğünce ifade ediyoruz. Gazetecilik mesleğinin bir odası olmalı. Bu sayede, sektöre bir kriter getirilir. Etik ve ahlaki ilkeler en başından net olarak ifade edilir. Bir medya kuruluşunun kimler tarafından nasıl kurulacağı, orada hangi ölçütlere göre istihdam yapılacağı ortaya net bir şekilde konulur. Bu sayede; hem ülkemiz, hem demokrasimiz hem basın-medya sektörümüz hem de çalışanlarımız kazanır” şeklinde konuştu.