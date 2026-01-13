Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kasım 2023’te yapılan CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayına ilişkin iddialar üzerine açılan davada yargılama devam ediyor. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanık, “Seçim kanununa muhalefet” suçlamasıyla Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

İddianamede; bazı delegelere para verildiği, adaylık ve iş vaadinde bulunulduğu, market kartı dağıtıldığı, oy pusulalarının fotoğraflarının istendiği ve bu yöntemlerle Özgür Özel’in genel başkanlığı kazanması için delegelerin iradelerinin yönlendirildiği iddia ediliyor. Savcılık, tüm sanıklar hakkında 3’er yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

İmamoğlu: Divan Başkanlığını Kılıçdaroğlu Teklif Etti

SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Ekrem İmamoğlu, savunmasında kurultay sürecinin tamamen şeffaf ve parti tüzüğüne uygun yürütüldüğünü vurguladı.

İmamoğlu,

“Kurultayda divan başkanlığı görevini bana teklif eden, önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Oy birliğiyle seçildim ve görevimi onurla yerine getirdim”

ifadelerini kullandı.

Divan başkanının yetkilerinin sınırlı olduğunu belirten İmamoğlu, seçim saatinde sürecin seçim kuruluna devredildiğini, bu aşamadan sonra herhangi bir müdahalenin mümkün olmadığını söyledi.

“Tanık Diye Sunulan Kişiler İftiracı”

İmamoğlu savunmasında, dosyada yer alan tanık beyanlarına sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Sözde tanık olarak sunulan, ancak tanıklık vasfı bulunmayan kişiler her dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor. Hiçbir maddi delile dayanmayan bu beyanların kaideye alınması utanç vericidir.”

Yargının siyasallaştırılmaya çalışıldığını savunan İmamoğlu, bu sürecin toplumun adalet duygusuna zarar verdiğini söyledi.

Özgür Çelik: Dosya İçeriği Boş

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de savunmasında davanın siyasi olduğunu öne sürerek,

“Bu dava, muhalefetsiz bir Türkiye yaratma davasıdır. Dosya içeriği tamamen iftiracı beyanlara dayanmaktadır”

dedi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Çelik, kurultayın üzerinden 1,5 yıl geçtikten sonra açılan davanın, parti içi seçimleri ve demokratik süreçleri hedef aldığını ifade etti.

“Adalet Olmadan Demokrasi Olmaz”

Çelik açıklamasında,

“Biz sadece CHP için değil, 86 milyon yurttaş için adalet arıyoruz. Adaletin olmadığı yerde demokrasi, demokrasinin olmadığı yerde refah olmaz”

sözleriyle mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.