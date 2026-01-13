İklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri her geçen yıl daha görünür hale gelirken, Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hidayet Muslu, tarım takviminin kökten değiştiğine dikkat çekti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Ekim ve hasat tarihlerinin haftalarca kaydığını, ürün deseninin dönüştüğünü ve verim kayıplarının arttığını belirten Muslu, özellikle kuraklığın Orta Anadolu’da hububat ve bakliyatta yüzde 50’ye varan düşüşlere yol açtığını ifade etti. Muslu, tarım arazilerinin korunması ve çiftçinin ayakta tutulmasının, hem gıda güvenliği hem de toplumsal istikrar açısından hayati önem taşıdığını dile getirdi.

“İKLİM, TARIMIN BAŞLANGICINI VE SONUNU TANIMLAR”

İklimin yalnızca hava sıcaklığıyla sınırlı bir kavram olmadığını ifade eden Muslu, “İklim bizim için sadece bir sıcaklık göstergesi değildir. Aynı zamanda bir uğraşın, yani tarımsal faaliyetin başlangıcını ve sonunu tanımlayan temel unsurdur.” dedi.

2025 yılında Orta Anadolu’da yaşanan kuraklığa dikkat çeken Muslu, “Kuraklık nedeniyle hububat ve bakliyatta verimlilik yüzde 50’ye yakın düştü. Bu düşüş, çiftçinin tedbir almasını kaçınılmaz kılıyor.” ifadelerini kullandı.

EKİM VE HASAT TARİHLERİ KAYDI

İklim koşullarına bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin ertelendiğini belirten Muslu, “Toprağın nemi, ekim zamanını belirler. Artık ‘şu gün ekime başlarız’ deme şansımız yok. Ekim zamanları 15–20 gün, bazı ürünlerde bir ay hatta bir buçuk ay kayabiliyor.” dedi. Muslu, bu değişimin yalnızca ekimle sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Ekim, dikim, budama ve hasat dönemlerinin tamamı iklim değişikliğinden etkileniyor.” diye konuştu.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.