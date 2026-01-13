Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIK-SEN) Ankara 4 No’lu Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısı, Ankara Ulus’ta bulunan SAĞLIK-SEN Otel’de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Toplantıda sendikal mücadelenin bugünü ve geleceği, saha sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

TOPLANTI ÖNCESİ ÜYELERE YEMEK VERİLDİ

İstişare toplantısı öncesinde SAĞLIK-SEN Ankara 4 No’lu Şube’ye bağlı üyelere yemek ikramında bulunuldu. Program, birlik ve dayanışma vurgusunun öne çıktığı samimi bir ortamda başladı.

EYÜP MEDET: SENDİKAL MÜCADELE BİRLİKTE GÜÇLENİR

Toplantının açılış konuşmasını yapan SAĞLIK-SEN Ankara 4 No’lu Şube Başkanı Eyüp Medet, sendikal mücadelenin özünün çalışan haklarını güçlü biçimde savunmak olduğunu vurguladı.

Medet konuşmasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Çalışanları ile Adli Tıp Kurumu personelinin sorunlarını kamu idarecilerine doğru ve etkili şekilde aktarmanın sendikanın temel görevi olduğunu ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sendikal mücadelede iki temel unsur vardır: nitelik (keyfiyet) ve sayısal güç (kemiyet). Elbette sayısal çoğunluk önemlidir ancak asıl belirleyici olan sendikal mücadelenin niteliğidir. Biz önceliği her zaman kaliteye, değere ve sahadan gelen gerçek sorunlara vermek zorundayız.”

Medet, geçmişten bugüne yürütülen çalıştaylar, saha ziyaretleri ve birebir temaslarla çalışanların sorunlarını dinlediklerini belirterek, ek dersli çalışanların kadroya geçirilmesi gibi önemli kazanımlarda sendikanın kararlı mücadelesinin etkili olduğunu dile getirdi.

“MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Önümüzdeki süreçte ek dersli personelin yeni statüsünün netleştirilmesi, yatılı kuruluşlarda görev yapan personelin sosyal hizmet tazminatı gibi başlıklarda mücadelenin süreceğini ifade eden Medet, yetkili sendika olmanın önemine de dikkat çekerek temsilcilere sahada daha güçlü çalışma çağrısı yaptı.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.