Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırılarını ve yerleşim genişletme politikalarını ele aldı. BM Sözcüsü Al-Kheetan, haftalık basın toplantısında Batı Şeria ve Gazze’deki durumla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Filistinli çocuklar ve siviller hedefte

Al-Kheetan, Ekim 2023’ten bu yana İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 1010 Filistinliyi öldürdüğünü, bunlardan 215’inin çocuk olduğunu açıkladı. BM İnsan Hakları Ofisi’nin raporuna göre, yerleşim genişlemesi ve yeni yıkım emirleri Filistin topluluklarını zorla yerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor. Al-Kheetan, saldırıların özellikle zeytin hasadı sezonunda yoğunlaştığını belirterek, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Gazze’de insani kriz sürüyor

Gazze’de Hamas ile İsrail arasında kırılgan bir ateşkesin devam ettiğine işaret eden Al-Kheetan, insani yardım ekiplerinin daha fazla erişim için çalıştığını söyledi. BM verilerine göre, Gazze’de 16 bin 500’den fazla kişi acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor, her 5 çocuktan biri temel aşılardan mahrum kalmış durumda. Ayrıca İsrail, ateşkes yürürlüğe girmesine rağmen 107 insani yardım giriş talebini reddetti.

Yerleşimlerin durdurulması ve uluslararası hukuka saygı çağrısı

Al-Kheetan, İsrail’in Batı Şeria’daki hukuka aykırı yerleşimlerini genişletmesinin durdurulması gerektiğini belirtti. Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) kararına atıfta bulunan Al-Kheetan, ateşkes olsun ya da olmasın uluslararası insancıl hukuka ve insan hakları hukukuna saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.