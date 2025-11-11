Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), dünya genelinde milyonlarca mülteci ve ülke içinde yerinden edilmiş kişinin yaklaşan kış mevsimi öncesinde yetersiz destekle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Kurum, azalan insani yardımlar nedeniyle milyonlarca insanın dondurucu soğukta zor bir kış geçireceği uyarısında bulundu.

Yayımlanan raporda, “Birçok bölgede sıcaklıklar düşerken milyonlarca mülteci ve yerinden edilmiş kişi, insani yardımların azalmasıyla çok daha az destekle zorlu kış şartlarıyla karşı karşıya kalıyor. Birçoğunun dondurucu soğuktan korunmak için çok az imkânı kalacak.” ifadeleri yer aldı.

BMMYK, ağır hasarlı bölgelerde yaşayan zorla yerinden edilmiş aileler ve geri dönenlerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla küresel kış bağış kampanyası başlattı. Raporda, bu yıl devletlerin BMMYK gibi kuruluşlara yaptığı mali desteğin azalması nedeniyle bireylerin ve özel bağışçıların hayat kurtarmak için devreye girmesinin her zamankinden daha önemli hale geldiği vurgulandı.

Kurumun, bombalanan evlerin onarımı, yalıtım malzemesi temini, çocuklar ve yaşlıların ısınma ihtiyacı, ilaç ve sıcak yemek alımı gibi acil ihtiyaçlar için en az 35 milyon dolar toplamayı planladığı belirtildi.

BMMYK, özellikle Orta Doğu başta olmak üzere kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde mülteciler ve yerinden edilmiş aileler için küresel destek çağrısında bulundu.

Raporda görüşlerine yer verilen BMMYK Dış İlişkiler Direktörü Dominique Hyde, fonların azaldığına dikkat çekerek, “Yerinden edilmiş aileler kışı tek başlarına geçirmek zorunda kalmamalı. Ekiplerimiz mültecileri soğuktan korumak için sahada kararlı şekilde çalışıyor ancak zamanımız ve kaynaklarımız tükeniyor. Birçok hayatı daha katlanılabilir hale getirmek için daha fazla desteğe ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.