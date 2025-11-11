Trabzonspor, Süper Lig’in geride kalan 12 haftasında topladığı 25 puanla 3. sırada yer alarak zirve yarışına devam ediyor. Bordo-mavililer, bu sezon Papara Park’ta oynadığı 7 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.
Karadeniz ekibi, sahasında 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 15 puan topladı ve 2,14 puan ortalamasıyla dikkat çekti.
Papara Park’ta sağlam savunma
Trabzonspor, iç sahada 11 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.
Bu süreçte bordo-mavililer;
-
Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor’u 1-0,
-
Zecorner Kayserispor’u 4-0,
-
ikas Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti.
Gaziantep FK, Samsunspor ve Corendon Alanyaspor maçlarından ise 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Fatih Tekke yönetiminde Papara Park performansı
Teknik direktör Fatih Tekke, Trabzonspor’un başında Papara Park’ta 12 lig maçına çıktı.
Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak güçlü bir iç saha grafiği yakaladı.
Tekke dönemindeki tek yenilgi, geçen sezonun 35. haftasında Galatasaray karşısında 2-0’lık skorla geldi.
185 gündür kaybetmiyor
Trabzonspor, 10 Mayıs’ta oynanan Galatasaray maçından bu yana Papara Park’ta mağlup olmadı. Bordo-mavililer, 185 gündür evinde yenilgi yüzü görmedi.
Kupada da güçlü performans
Fatih Tekke yönetiminde Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da başarılı bir iç saha performansı sergiledi.
Bordo-mavililer, çeyrek finalde Sipay Bodrum FK’yi uzatmalarda 3-2, yarı finalde ise Göztepe’yi 2-0 mağlup ederek finale yükselmişti.
Genel tablo: 14 maçta sadece 1 mağlubiyet
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Papara Park’ta oynadığı 14 resmi maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet yaşadı.
Bordo-mavililer, bu performansıyla iç sahada Süper Lig’in en istikrarlı takımlarından biri olmayı başardı.