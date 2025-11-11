Türkiye İş Bankası, finans sektörünün önde gelen uluslararası yayınları The Banker ve Professional Wealth Management (PWM) tarafından düzenlenen “Özel Bankacılık Ödülleri”nde “Türkiye’nin En İyi Bankası” ödülüne layık görüldü.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, özel bankacılık alanında son yıllarda önemli bir büyüme yakaladıklarını belirterek, bu başarının temelinde özel bankacılık ihtisas şubelerinde sunulan kaliteli hizmet, varlık yönetimindeki güçlü performans ve ticari bankacılık uzmanlığıyla birleşen co-private modelinin önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Türkiye genelinde 13 Özel Bankacılık İhtisas Şubesi ve 20 co-private şube ile hizmet verdiklerini söyleyen Sözen, “Bu hibrit model sayesinde özel bankacılık müşterilerimize bireysel ve ticari varlıklarının yönetimi için tek çatı altında, kişiye özel bir hizmet sunuyoruz” dedi.

Teknolojiyi etkin biçimde kullanarak müşterilere en uygun portföy yönetimini sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Sözen, özel bankacılık müşterileri için geliştirilen dinamik Portföy Yönetimi Platformu ve İşCep özel sürümü gibi dijital çözümlerle kişiselleştirilmiş hizmet sunduklarını aktardı.

Aile varlıklarının yönetiminin önemine dikkat çeken Sözen, “Aile varlıklarını yalnızca sermaye olarak değil, uzun vadeli hedefleri gerçekleştirme ve toplumsal etki yaratma aracı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda aile fonlarımızı genişletiyor, miras planlaması, vakıf kurma ve bağış süreçlerinde uzman desteği sağlıyoruz” dedi.

Sözen ayrıca, İş Bankası’nın bu yılın başında Euromoney Özel Bankacılık Ödülleri’nde de “Türkiye’nin En İyi Bankası” dahil dört farklı ödül kazandığını hatırlatarak, “The Banker ve PWM tarafından düzenlenen bu organizasyonda da Türkiye’nin en iyisi seçilmekten büyük gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.