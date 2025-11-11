Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde, 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir’i ziyaret etti. Bu sayı, bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir’e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 87’nci yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.”

Anıtkabir’de Duygusal Anlar

10 Kasım sabahı Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de saygı duruşunda bulundu. Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte Anıtkabir’de duygusal anlar yaşandı.

Her Yıl Artan Ziyaretçi Sayısı

Son yıllarda 10 Kasım’da Anıtkabir’e gelen ziyaretçi sayısında artış gözleniyor. 2024 yılında 1 milyonu aşan ziyaretçi sayısı, 2025’te de rekor kırarak Atatürk’e duyulan sevgi ve saygının artarak devam ettiğini gösterdi.