Hülya Avşar, ortağı olduğu ve manyetik siyah kum teknolojisiyle geliştirilen markasını İstanbul’daki Feriye Lokantası’nda düzenlenen özel toplantıyla tanıttı. Toplantıya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ve markanın yönetim kurulunda yer alan kardeşi Helin Avşar da katıldı.

Hülya Avşar, toplantıda son dönemde Dilan Çiçek Deniz’in başlattığı “Oyunculuk kutsal mıdır?” tartışısına dair görüşlerini paylaştı. Avşar, “Öğretmenlik, doktorluk ve annelik gibi mesleklerin daha kutsal olduğunu düşünüyorum. Oyunculuk, kutsallık açısından bir meslek değil” ifadelerini kullandı.

Avşar ayrıca gençlerin gençliklerini yeterince yaşayamadıklarına dikkat çekti.