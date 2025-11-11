Olay, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Çukurova Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin elinden kurtulan arabaya koşulu at, trafiğe doğru koşmaya başladı.

Atın kontrolsüz şekilde ilerlemesi hem sürücüler hem de yayalar için tehlike oluşturdu. O anlara tanık olan vatandaşlar, yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti.

At Arabası Otomobile Çarptı

Koşarak ilerleyen at arabasındaki boş çuvallar yola saçılırken, araçlar arasında hızla geçen at arabası karşı şeritten gelen bir otomobile çarptı. Çarpışma sonucu otomobilde maddi hasar meydana geldi.

İpini koparan at, daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı.

O Anlar Kamerada

Yaşanan olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde atın trafikte koştuğu, çevredeki sürücülerin panik yaşadığı ve çarpma anı yer aldı.