Müsabakaya 69 ilden 61 kulüp katılıyor. Sporcular, teknik kurul tarafından onaylı geleneksel yay ve oklar ile yarışıyor. Organizasyon kapsamında geleneksel kıyafet giymek zorunlu, modern malzemeler ve nişan almayı kolaylaştırıcı ekipman kullanmak ise yasak.

Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz: “Gençlere Ecdadlarını Tanıtmak İstiyoruz”

TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz, DHA’ya yaptığı açıklamada organizasyonun önemini şöyle anlattı:

“2025 yılının son takvim müsabakasını gerçekleştiriyoruz. Remy-i Sedad müsabakası, tarihimizde ecdadımız tarafından kullanılan atış stilinin adına uyarlanmıştır. Bizler bunu ideal yay tutuşu ve ok atışı olarak adlandırıyoruz. Mahir okçuların uyguladığı, teknik ve güç odaklı bir yöntemdir. Bu organizasyonu, gençlerimize ecdadlarını tanıtmak ve kültürel mirasımızı yaşatmak amacıyla gerçekleştiriyoruz.”

Adana’nın Okçuluk Kültüründeki Önemi

Toksöz, Adana’nın seçilme nedenini, şehrin okçuluğa verdiği önem ve mevsimsel uygunluk olarak açıkladı:

“Geleneksel okçuluğa önem veren, lisanslı sporcu ve kulüp sayısı açısından değerli bir şehir olduğu için burayı seçtik. Sinerji ve mevsimin güzelliğini değerlendirmek açısından da önemli bir kent. Türkiye’nin dört bir yanında bu tür etkinlikleri düzenliyoruz ve bu organizasyon bizim için çok değerli.”

Organizasyonun Kültürel ve Sportif Misyonu

Toksöz, organizasyonun sadece bir spor müsabakası olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu etkinlik, federasyonumuzun kültürel misyonunu yaşatma ve farkındalık oluşturma çabasının bir parçasıdır. Gençlerimizin ecdadını tanıması ve kültürel mirasımızın yaşatılması açısından büyük öneme sahip.”