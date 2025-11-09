Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde hayata geçirilen kampanya kapsamında, her yeni doğan bebek ve yeni evli çift adına bir fidan dikiliyor.

Bakanlar Yeni Doğan Bebekleri Ziyaret Etti

Bakan Göktaş ve Bakan Yumaklı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde üçüncü bebekleri dünyaya gelen Meryem-Yasin çiftinin bebekleri Asel, ilk bebeklerini kucaklarına alan Asiye-Abdulkadir çiftinin bebekleri Meryem ve üçüncü bebekleri dünyaya gelen Şeyma-Emre çiftinin bebekleri Alpay Aslan’ı ziyaret ederek ailelerle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında ailelere, bebekleri adına dikilen fidanların sertifikaları da takdim edildi. Örneğin; Koşar ailesine Çorum Sungurlu, Dinçer ailesine Ankara Yenimahalle, Uludağ ailesine Ankara Etimesgut’ta dikilen fidanların sertifikaları verildi.

“81 İlimizde Aile Ormanlarını Hayata Geçireceğiz”

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, “Her Aile 1 Fidan projesi, Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Yeşil Vatan Seferberliği'ne katkı sunmak amacıyla çok kıymetli bir proje. Doğan her bebeğimiz, evlenecek her çiftimizin artık bir fidanı olacak. Hem nikah akitlerinde hem de yeni doğan bebeklerimize sertifikalarını isme özel takdim edeceğiz” dedi.

Göktaş, fidanın aileyi temsil ettiğini belirterek, “Fidan çok kıymetli çünkü ağaç oluyor. Ağaç aile demek. Geçmişten geleceğe, topraktan dallarına uzanan aileyi simgeliyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı: “Bir Yılda 1,5 Milyon Fidan Toprakla Buluşacak”

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hatırlatarak, bu bayramın dünyada yalnızca Türkiye’de olduğunu vurguladı.

Yumaklı, Bakan Göktaş’ın önerisiyle yeni doğan bebekler ve yeni evli çiftler için bir yılda yaklaşık 1,5 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında her yolcu için yeşil vatana bir fidan dikileceğini belirtti.

Bakan Yumaklı, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, “11 Kasım 2025 saat 11’de, 81 ilde belirlenen alanlarda hep birlikte ülkemizin yeşil vatanına katkı sağlayalım” dedi.

Fidan Sertifikaları E-Platformda Ulaşıyor

İki bakanlık arasında yapılan protokol kapsamında, önümüzdeki 5 yıl boyunca doğan her bebek ve yeni evlenen çiftler adına dikilen fidanlar için düzenlenen e-sertifikalar tüm ailelere ulaştırılacak.

Bakan Yumaklı, açıklamaların ardından Bakan Göktaş’a Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde dikilen fidanın sertifikasını hediye etti.