Organizasyona Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna, Japonya ve İngiltere takımları katılıyor. Açılış maçında saat 12.00’de Ukrayna ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Günün ikinci mücadelesinde ise saat 15.00’te Türkiye-Japonya karşılaşması oynanacak.

Ev sahibi Türkiye, turnuvanın ilk gününde Japonya karşısında sahne alacak.

Turnuva Programı

9-12 Kasım 2025: Grup maçları

15 Kasım 2025: 3’üncülük ve final maçları

Turnuva, üç gün sürecek grup karşılaşmaları ve final müsabakalarıyla tamamlanacak.