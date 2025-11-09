Gelirlerin büyük bölümü, atölyelerin modernizasyonu, makine-teçhizat yenilemesi ve öğrencilerin pratik eğitim süreçlerine aktarılıyor. Böylece öğrenciler, gerçek üretim ortamında mesleki beceriler kazanarak iş dünyasına daha donanımlı bir şekilde hazırlanıyor.

Üretim Kapasitesi Genişletildi

40’tan fazla ilde sanayi, ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri ve sektör temsilcileriyle yapılan istişareler sonucunda hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi, 2024 yılı Ağustos ayında yürürlüğe girdi. Belge; erişim, iyileştirme ve istihdam ekseninde 74 strateji içeriyor.

Yeni uygulamalar, mesleki eğitimi yalnızca eğitim alanı olmaktan çıkarıp güçlü bir paydaş iş birliği zeminine taşıdı. 2024 yılında 11, 2025’te ise 1 yeni atölye açılarak üretim kapasitesi genişletildi.

Savunma sanayisinin nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla başlatılan Milli Yetkinlik Hamlesi (ELMAS Programı) kapsamında 12 ildeki 13 mesleki ve teknik Anadolu lisesi sektöre entegre edildi. Ayrıca, 'sektör içi okul', 'sektöre entegre okul', 'ihtisas MTAL' ve 'bölge MTAL' uygulamaları ile eğitim-istihdam ilişkisi güçlendirildi. Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında da 21 ilde 22 bölge MTAL hayata geçirildi.

Erken Yaşta Meslek Yönlendirmesi Başladı

Ortaokul öğrencilerinin yeteneklerini erken yaşta keşfetmeleri amacıyla Zanaat Atölyeleri kuruldu. Bu kapsamda 12 alanda 147 modüler kurs programı uygulamaya alındı.

Ayrıca öğrencilerin mesleklerle uyumunu tespit etmeyi amaçlayan Mesleki Eğilim Belirleme ve Beceri Ölçme Bataryası geliştirildi.

Mesleki Eğitim Müfredatı Yenilendi

Mesleki eğitim müfredatı, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda yapay zeka, endüstriyel kalite kontrol ve havacılık-uzay teknolojisi gibi alanlarda yeni bölümler açıldı. Türkiye’nin yedi bölgesinde planlanan gastronomi liselerinin ilk örnekleri İstanbul ve Erzurum’da eğitime başladı.

Üreten Okullar Modeli Türkiye Genelinde Yaygınlaşıyor

Mesleki ve teknik eğitim, veriye dayalı stratejiler, güçlenen sektör iş birlikleri ve sahada karşılık bulan üretim modeliyle yeniden cazibe merkezi haline geldi. Bakanlık verileri, modelin yalnızca söylemde kalmadığını; sahada ölçülebilir başarıyla uygulandığını gösteriyor.

Mesleki ve teknik eğitim; üreten, kazandıran ve yetkin bireyler yetiştirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine güçlü katkı sağlıyor. Bu dönüşüm, mesleki eğitimin artık gençler için ilk tercih olmaya başladığını açıkça ortaya koyuyor.