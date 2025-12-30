ANKARA, (DHA)- SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin ilk millî jet eğitim uçağı HÜRJET'in 30 adetlik satışı için İspanya ile 2.6 milyar Avro'luk sözleşme imzalandığını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sanal medya üzerinden Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen Türkiye'nin ilk millî jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına ilişkin paylaşım yaptı. Görgün, Türkiye'nin ilk millî jet eğitim uçağı HÜRJET, 30 adetlik ihracat paketiyle İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından resmen tercih edilerek savunma sanayiimiz adına tarihi bir ihracat başarısına imza atmıştır. Bu adım, Türkiye'nin savunma sanayiinde güvenilen, tercih edilen ve yön veren bir ihracatçı ülke konumuna ulaştığının somut bir göstergesidir. Toplam 2,6 milyar Avro proje bütçesine sahip olan program çerçevesinde teslimatların 2028 yılında başlaması planlanmaktadır' ifadelerini kullandı.

'DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA DAHA YÜKSEĞE UÇUYORUZ'

Görgün imzalanan anlaşmaya ilişkin, 'HÜRJET'in ihracatını, ileri seviye muharip pilot eğitimini kapsayan entegre bir eğitim mimarisini, yer tabanlı simülasyon ve eğitim sistemlerini, bakım-idame altyapısını ve uzun vadeli operasyonel destek unsurlarını içeren yüksek katma değerli ve çok boyutlu bir savunma sanayii ihracat paketidir. Millî imkânlarla tasarlanan ve üretilen bir jet eğitim uçağının, Avrupa ve NATO üyesi bir ülkenin envanterine girecek olması; savunma sanayiimizin tasarım, üretim, sistem entegrasyonu, sertifikasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında ulaştığı seviyeyi açık biçimde ortaya koymaktadır. HÜRJET ile birlikte ülkemiz; hava platformları alanında yüksek teknoloji üreten, ihraç eden ve küresel pazarda söz sahibi olan bir yapıya kavuşurken, savunma sanayii ihracatımız da nitelik ve ölçek bakımından yeni bir eşiğe taşınmaktadır. Bu stratejik ihracat başarısının mimarı olan tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ailesine ve sürece katkı sunan tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; millî teknolojiyle üretiyor, savunma sanayiinde ihracat gücümüzü kararlılıkla büyütüyor, Gök Vatan'da ve dünyanın dört bir yanında daha yükseğe uçuyoruz' dedi.

'YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI ARALANMAKTADIR'

TUSAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada AİRBUS ortaklığıyla, HÜRJET için İspanya Savunma Bakanlığı ile resmi olarak anlaşma imzalandığını belirterek, 'İspanya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin jet eğitim uçağı ihtiyacı kapsamında TUSAŞ ve Airbus arasında görüşmeler başlamış, iki şirket arasında iş birliğine imza atılmıştı. Temmuz ayında düzenlenen IDEF'te TUSAŞ ve Airbus'ın ortaklığı resmileştirildi. Yürütülen yoğun teknik, operasyonel ve endüstriyel değerlendirmeler sonucunda tüm alanlarda varılan mutabakatla nihai tedarik sözleşmesi için imzalar atıldı. 2,6 milyar Euro değerindeki sözleşme çerçevesinde toplamda 30 adet HÜRJET Jet Eğitim Uçağı'nın ihraç edilmesi öngörülmektedir. TUSAŞ tesislerinde üretilecek HÜRJET'lerin teslimatlarının 2028 yılının son çeyreğinde başlaması ve 2036 yılına kadar devam etmesi planlanmaktadır. Varılan anlaşmayla Türk mühendis ve teknisyenlerinin büyük emekleriyle TUSAŞ tarafından üretilen HÜRJET ilk kez ihracat başarısını yakalamış ve özgün ürünlerinin kapısını Avrupa pazarına açmıştır. İspanya'ya gerçekleştirilecek ihracatla birlikte HÜRJET, NATO ve Avrupa ülkesi olan İspanya semalarında gökyüzü ile buluşacaktır. Söz konusu sözleşme, Türk savunma ve havacılık sanayisinin uluslararası pazardaki rekabet gücünü pekiştirirken, Türkiye ile İspanya arasındaki savunma sanayii iş birliğinde de yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır' denildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 'TUSAŞ'ın göz bebeği, Türkiye'nin ilk millî jet eğitim uçağı HÜRJET'imizin, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin yeni Entegre Gelişmiş Uçuş Eğitim Sistemi kapsamında tercih edilmesi bugün resmiyete kavuştu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve kararlı vizyonu doğrultusunda millî imkanlarla ürettiğimiz ve sürekli geliştirdiğimiz HÜRJET'in, Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülkenin envanterine girecek olması, savunma sanayimizin kat ettiği muazzam mesafenin ispatı niteliğindedir. HÜRJET'in imza attığı kıymetli başarılarda emeği olan tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize, pilotlarımıza, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ailemize ve sürece katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. (DHA)