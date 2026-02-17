Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen, Avrupa basınında transfer iddialarıyla öne çıktı. Atletico Madrid ve Barcelona’nın Nijeryalı futbolcu için girişimde bulunabileceği ifade ediliyor.

Atletico Madrid’in hedefi Osimhen

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid’in, gelecek yaz transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden biri Victor Osimhen. Antoine Griezmann, Alexander Sörloth, Julian Alvarez ve Ademola Lookman gibi hücum oyuncularına sahip olan Madrid ekibinin ceza sahasında daha net bir santrfora ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Bu noktada Osimhen’in öne çıkan isim olduğu kaydedildi.

Galatasaray’ın bonservis beklentisi

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde 75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Osimhen için kulübün, 90 milyon euro’nun altında bir teklifi değerlendirmeye almayacağı ifade edildi. Nijeryalı futbolcunun hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği performansın bu beklentiyi desteklediği belirtildi.

Hücum hattında “rüya gibi” senaryo

Atletico Madrid’de Osimhen’in, Nijerya Milli Takımı’ndan arkadaşı Ademola Lookman’ın da bulunması hücum hattının “rüya gibi” bir görüntü oluşturabileceği yorumlarına neden oldu.

Barcelona’nın ilgisi

Haberde ayrıca Barcelona’nın da Osimhen’i yakından takip ettiği aktarıldı. Teknik direktör Hansi Flick’in hücum hattını güçlendirmek için Nijeryalı golcüyü stratejik bir fırsat olarak gördüğü ifade edildi.

Victor Osimhen, Galatasaray’a yaz transfer döneminde yüksek bonservis bedeliyle katılmış ve kısa sürede takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştur. Avrupa’da birçok kulüp tarafından takip edilen oyuncu özellikle fizik gücü ve golcü kimliğiyle öne çıkmaktadır.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin transfer listesinde yer almaya devam ediyor. Atletico Madrid ve Barcelona’nın ilgisi yaz transfer döneminde hareketli bir süreç yaşanabileceğini gösteriyor. Ancak Galatasaray’ın yüksek bonservis beklentisi, olası görüşmelerde belirleyici unsur olacak gibi görünüyor.