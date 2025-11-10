Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3’ü ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, öğle saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 DR 819 plakalı otomobil, demir bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı. Bu sırada arkadan gelen Suat Albay yönetimindeki 38 AEG 846 plakalı otomobil ile İsmail Egem idaresindeki 33 BDR 62 plakalı otomobil de bu araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin yoğun çalışmasıyla çıkarıldı. 4 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.