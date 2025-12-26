Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 2023 yılında gerçekleştirdiği “Galvanizli Çöp Konteyneri Alımı” ihalesinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

19,9 Milyon Liralık İhale Mercek Altında

Soruşturma dosyasına göre, 6 Eylül 2023 tarihinde açık ihale yöntemiyle yapılan ve 19 milyon 960 bin lira bedelle sonuçlanan ihale, Ak Konteyner İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adlı firmaya verildi. İhale kapsamında belediyeye teslim edilmesi gereken 2 bin adet 800 litrelik galvanizli çöp konteynerinin, teknik şartnameye uygunluğunun yeterince kontrol edilmediği belirlendi.

Yetkililer, bu durumun kamu zararına yol açtığını kaydetti.

7 Milyon 153 Bin Lira Kamu Zararı

İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan raporda, söz konusu ihale nedeniyle 7 milyon 153 bin 713 lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi. Raporda, ihale sürecinde görev alan bazı kamu görevlilerinin sorumluluğuna dikkat çekildi.

10 Şüpheli Gözaltında

Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, ihale sürecinde sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.