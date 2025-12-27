Ankara'nın Altındağ ilçesinde yol verme nedeniyle tartıştıkları EGO otobüs şoförü A.S.'yi darbeden 1 çocuk 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Opera Köprüsü altındaki otobüs duraklarında meydana geldi. EGO otobüs şoförü A.S. ile 3 kişi arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ş.K., S.A. ve suça sürüklenen çocuk (S.S.Ç) B.A., otobüs şoförü A.S.'yi darbetti. Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Otobüs şoförünü darbeden 3 kişi, emiyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)
Kaynak: DHA