İstiklal Marşı’nın yazarı, şair ve fikir adamı Mehmet Akif Ersoy, 89 yıl önce bugün hayatını kaybetti. Akif, arkasında bir milletin bağımsızlık ruhunu ve vicdanını bıraktı.

Türk edebiyatının ve milli mücadelenin simge isimlerinden Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936’da İstanbul’da hayatını kaybetti. İstiklal Marşı ile Türk milletinin bağımsızlık azmini dizelere döken Akif, vefatının 89. yılında saygı ve rahmetle anılıyor.

1873 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Mehmet Akif Ersoy, küçük yaşlardan itibaren iyi bir eğitim aldı. Halkalı Baytar Mektebi’ni birincilikle bitiren Akif, meslek hayatının yanı sıra edebiyat ve düşünce dünyasında da derin izler bıraktı. Şiirlerinde toplumsal sorunlara, ahlaki çöküşe ve milli bilinç eksikliğine dikkat çekti.

İstiklal Marşı’nı ödül almadan yazdı

Milli Mücadele yıllarında Ankara’da aktif görev alan Mehmet Akif Ersoy, 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşı’nı kaleme aldı. Marş için konulan para ödülünü reddeden Akif, bu tavrıyla da karakteri ve vatan anlayışıyla hafızalara kazındı.

Safahat bir dönemin aynası oldu

Mehmet Akif’in yedi kitaptan oluşan Safahat adlı eseri, dönemin sosyal yapısını, halkın yaşadığı sıkıntıları ve şairin inanç dünyasını yansıtan önemli bir kaynak olarak kabul ediliyor. Akif, eserlerinde halktan kopmadan, sade ve güçlü bir dil kullanmayı tercih etti.

Sessiz bir veda, büyük bir miras

Hastalığı nedeniyle son yıllarını zor geçiren Mehmet Akif Ersoy, herhangi bir resmi tören yapılmadan toprağa verildi. Cenazesi, onu anlayan gençlerin omuzlarında taşındı.

Vefatının 89. yılında Mehmet Akif Ersoy, yalnızca bir şair olarak değil; dürüstlüğü, bağımsızlık sevdası ve millet bilinciyle Türk tarihindeki yerini korumaya devam ediyor.