03 Nisan 2015’te hayatını kaybeden Kayahan’ın müzik kariyerinde özel bir yere sahip olan Gömeç’teki evi, hem mimarisi hem de konumuyla dikkat çekiyor. Sanatçının ilham aldığı mekanlar arasında yer alan Gönül Köşkü, sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda Türk müzik tarihine tanıklık etmiş simgesel bir yapı olarak öne çıkıyor.

5 Bitişik Evden Oluşuyor

Balıkesir Gömeç’te 1609 metrekarelik arsa üzerinde yer alan Gönül Köşkü, 5 bitişik evden oluşuyor. Her biri 5 oda 1 salon şeklinde tasarlanan evler, geniş yaşam alanları sunuyor. Köşk; özel yüzme havuzu, deniz manzarası, bakımlı peyzaj alanları ve ferah mimarisiyle lüks konut arayanların ilgisini çekiyor.

Kayahan’ın İlham Kaynağıydı

Müzik hayatı boyunca 3 kırkbeşlik, 1 uzunçalar ve 13 kaset ile CD yayımlayan Kayahan’ın, pek çok eserini bu evde bestelediği biliniyor. Bu yönüyle Gönül Köşkü, sadece maddi değeriyle değil, manevi ve kültürel değeriyle de öne çıkıyor.

Deniz, Doğa ve Sessizlik Bir Arada

Ege Denizi’ne hakim konumu sayesinde gün boyu eşsiz manzaralar sunan köşk, Gömeç’in sakin ve doğayla iç içe yapısıyla birleşiyor. Şehir gürültüsünden uzak, huzurlu bir yaşam arayanlar için benzersiz bir alternatif olarak gösteriliyor.

Satış Bedeli 130 Milyon TL

Edinilen bilgilere göre Kayahan’a ait Gönül Köşkü’nün satış bedeli 130 milyon TL olarak belirlendi. Gayrimenkul piyasasında “ikonik mülk” kategorisinde değerlendirilen köşkün, hem yatırımcıların hem de sanat ve müzik tutkunlarının ilgisini çekmesi bekleniyor.