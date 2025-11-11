Amerikan Basketbol Ligi (NBA)'de müthiş bir mücadeleye sahne olan gecede Detroit Pistons, uzatmaya giden maçta Washington Wizards’ı 137-135 mağlup etti. Doğu Konferansı lideri konumundaki Pistons’ta genç yıldız Cade Cunningham, 46 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle “triple-double” yaparak tarihi bir performansa imza attı.

Cunningham’dan kariyer gecesi

Detroit Pistons, Little Caesars Arena’da taraftarının önünde oynadığı maçta galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Takımın yıldızı Cade Cunningham, 46 sayı – 12 ribaunt – 11 asist ile gecenin yıldızı olurken, bu performansıyla hem sezonun hem kariyerinin en dikkat çekici maçlarından birini oynadı.

Pistons’ta ayrıca Daniss Jenkins 24 sayı, 8 ribaunt; Jalen Duren ise 19 sayı, 14 ribauntla çift haneli istatistikler üretti.

Bu sonuçla Detroit ekibi sezonun 9. galibiyetine ulaştı.

Wizards’ta McCollum’un 42 sayısı galibiyet için yetmedi

Washington Wizards, üst üste 9. mağlubiyetini alarak sezondaki kötü gidişatını sürdürdü.

Wizards cephesinde CJ McCollum 42 sayı, 6 ribauntla etkileyici bir performans sergilese de takımına galibiyet getiremedi.

Cam Whitmore 20 sayı, Alex Sarr ise 15 sayı, 15 ribauntla mücadele etti ancak sonuç değişmedi.

Lakers, Hornets Deplasmanında Kazandı

Luka Doncic ve Austin Reaves’ten yıldız katkı

Bir diğer NBA karşılaşmasında Los Angeles Lakers, deplasmanda Charlotte Hornets’ı 121-111 mağlup etti.

Batı Konferansı’nın 4. sırasında yer alan Lakers’ta Luka Doncic 38 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle öne çıkarken, Austin Reaves de 24 sayı, 5 ribaunt, 7 asistle katkı verdi.

Hornets’ta Bridges’in çabası yeterli olmadı

Ev sahibi Charlotte Hornets, art arda üçüncü, toplamda 7. mağlubiyetini yaşadı.

Doğu Konferansı 12’ncisi konumundaki Hornets’ta Miles Bridges 34 sayı, 8 ribaunt, Kon Knueppel ise 19 sayı, 10 ribaunt üreterek mücadele etti.